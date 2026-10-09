В МВД Татарстана приняли торжественное обещание лицеиста

Учащиеся казанского лицея № 159 им. Савии Загидуллиной на площади мемориально-культового комплекса МВД по Республике Татарстан в присутствии родителей и почетных гостей обещали соблюдать законность и быть примером для сверстников.
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