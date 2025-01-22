Германия предложила не давать российским дипломатам ездить по ЕС — Politico

Евросоюзу стоит ограничить возможности российских дипломатов начав со свободы передвижения под предлогом борьбы против «гибридных угроз», заявили журналисты газеты Politico 22 января, ссылаясь на документ немецкого МИД.
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