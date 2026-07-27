Песков: гражданам важно объяснять непопулярные решения властей

Наталья Шатохина/NEWS.ru/ТАСС Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков 27 июля заявил, что иногда представители власти вынужденно принимают непопулярные решения, которые необходимо объяснять гражданам.
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