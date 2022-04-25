«Тулуза» вернулась в Лигу 1 спустя два сезона. Она выиграла второй дивизион в 4-й раз в истории

«Тулуза» выиграла вторую лигу Франции за три тура до конца. Команда Филиппа Монтанье набрала 75 очков за 35 игр, забив 80 голов и пропустив 30.

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