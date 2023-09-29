АвтоВАЗ подтвердил скорый запуск производства совершенно новой Lada

Президент АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что на заводе «Лада Санкт-Петербург», где в июне стартовала сборка кроссоверов Lada X-Cross 5, до конца года может начаться производство еще одной новой модели Lada.
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