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SPLETNIK

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"Выложила девушек с припиской "не худые". Марину Голомаздину из 12 Storeez раскритиковали за слова о женских фигурах

"Выложила девушек с припиской "не худые". Марину Голомаздину из 12 Storeez раскритиковали за слова о женских фигурах

Соосновательницу бренда одежды 12 Storeez Марину Голомаздину раскритиковали в соцсетях за слова о женских фигурах.

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