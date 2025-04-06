Царьград
ГЛАВНАЯЛЕНТАНОВОСТИСТАТЬИВидео
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Царьград

6 969 подписчиков

Легенда Финляндии лыжник Хейкки Хасу скончался на 99-м году жизни

Легенда Финляндии лыжник Хейкки Хасу скончался на 99-м году жизни

Дважды олимпийский чемпион по лыжным гонкам Хейкки Хасу из Финляндии скончался на 99-м году жизни. Легендарный спортсмен, который впервые завоевал золото на Олимпиаде-1948, был старейшим из живущих финских олимпийских призёров.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
наверх