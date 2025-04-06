Легенда Финляндии лыжник Хейкки Хасу скончался на 99-м году жизни

Дважды олимпийский чемпион по лыжным гонкам Хейкки Хасу из Финляндии скончался на 99-м году жизни. Легендарный спортсмен, который впервые завоевал золото на Олимпиаде-1948, был старейшим из живущих финских олимпийских призёров.