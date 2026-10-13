Стоматолог предупредила любителей вейпов о рисках онкологии

Курение вейпов вызывает ксеростомию - сухость полости рта. Одно из многочисленных последствий - развитие большого количества налета на зубах.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Захарова: слова М...
- Захарова: слова М...
- Захарова: слова М...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым