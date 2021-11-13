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Сборный пункт военного комиссариата Астраханской области отправил в войска более 500 новобранцев

Сборный пункт военного комиссариата Астраханской области отправил в войска более 500 новобранцев

При проведении мероприятий призыва реализуется комплекс санитарно-противоэпидемических мер, направленных на исключение заноса и распространения инфекционных заболеваний.

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