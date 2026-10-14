В Самарской области 14 октября 2026 года в 23:24 по местному времени введён режим ракетной опасности, жителям рекомендовано укрыться в помещениях без окон и не приближаться к ним.
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