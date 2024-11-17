Певица Зара восхитилась стадионом "Краснодар" и парком Галицкого

Исполнительница поблагодарила Сергея Николаевича Галицкого за проделанную работу в городе.Заслуженная артистка России Зара (Зарифа Мгоян) поделилась своими впечатлениями после того, как исполнила гимн РФ перед началом товарищеского матча с Брунеем (11:0), который прошёл на арене "Краснодар".