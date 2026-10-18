Некоторые автомобили с годами превращаются в коллекционные экземпляры и стоят целое состояние. Но можно ли заработать на старой машине, сколько обойдется ее содержание и какие риски важно учесть перед покупкой? фото: Moritz Frankenberg/Legion MediaОбычно автомобиль со временем теряет в цене.