Некоторые автомобили с годами превращаются в коллекционные экземпляры и стоят целое состояние. Но можно ли заработать на старой машине, сколько обойдется ее содержание и какие риски важно учесть перед покупкой? фото: Moritz Frankenberg/Legion MediaОбычно автомобиль со временем теряет в цене.
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