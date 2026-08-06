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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Скоулз заявил, что футбол сложнее тенниса: «Там можно в 50 и 70 лет играть». Руседски возразил: «Давай сыграем, посмотрим, сколько ты продержишься. Замен нет»

Экс-первая ракетка Великобритании Грег Руседски вызвал бывшего хавбека « МЮ » Пола Скоулза на теннисный матч.

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