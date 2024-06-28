Американский журналист призвал Зеленского принять предложение Путина

Президент Украины Владимир Зеленский должен принять предложение российского лидера Владимира Путина для урегулирования украинского кризиса, заявил американский журналист Джексон Хинкл 29 июня на своей странице в соцсети X.
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