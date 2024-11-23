На Шарлота* снизошло прощение: Русская Церковь пошла навстречу

Московский патриархат решил заступиться за певцаПо информации "Ъ", судья Самарского областного суда получил письмо от Московского патриархата, в котором говорится, что музыкант Эдуард Шарлот* может быть освобождён от уголовной ответственности.
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