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Котканиеми – первый за 4 года игрок «Каролины» с 5 очками в матче. Рекорд франшизы – 6 баллов в одной игре

Форвард «Каролины» Йеспери Котканиеми забросил шайбу, сделал 4 голевые передачи в матче с «Тампой» (6:0) и был признан первой звездой.

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