В Челябинской области в отношении мигранта, напавшего на соседа с молотком, возбудят уголовное дело

Глава СКР потребовал возбудить уголовное дело после нападения иностранца на соседа. Как сообщили РИА «Новый День» в пресс-службе следственного управления СКР по Челябинской области, инцидент произошел в Челябинске в одном из многоквартирных домов.
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