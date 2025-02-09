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Закон, порядок, государство

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В Кемеровской области полицейские по горячим следам задержали похитителя смартфонов

В дежурную часть отдела МВД России «Беловский» обратился представитель магазина цифровой техники с заявлением о краже трех смартфонов общей стоимостью около 400 000 рублей.

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