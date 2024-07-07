🇺🇦 Боевики ВСУ продолжают терять свою военную технику в больших количествах🔥 🎥На кадрах очередной успешно уничтоженный американский БТР М113 💥 📍Артемовское направление #Украина #ВСУ #М113 #Демилитаризация.
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🇺🇦 Боевики ВСУ продолжают терять свою военную технику в больших количествах🔥 🎥На кадрах очередной успешно уничтоженный американский БТР М113 💥 📍Артемовское направление #Украина #ВСУ #М113 #Демилитаризация.
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