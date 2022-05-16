СМИ из России остались без аккредитаций на 75-й Каннский кинофестиваль

Ни одно СМИ из России не подтвердило к началу 75-го Каннского кинофестиваля, что его представитель получил право посещения мероприятий фестиваля, несмотря на отсутствие официального пресс-релиза кинофестиваля об отказе аккредитовывать издания из РФ.