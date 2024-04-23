Кому в России предлагают высокие зарплаты. Обзор Банки.ру

На ликвидацию КИВИ Банка потребуется более 2 млрд рублей, пишет «Коммерсант». Агентство по страхованию вкладов (АСВ) опубликовало первую смету расходов, которые потребуются для ликвидации кредитной организации.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии