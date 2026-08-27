ВС РФ нанесли новые удары по предприятиям ВПК Украины

В течение дня Вооруженные Силы Российской Федерации продолжали нанесение групповых ударов по предприятиям ВПК Украины, логистическим центрам, а также морским портам и судам, задействованным в интересах ВСУ, сообщают в Минобороны РФ 27 августа 2026 года, в четверг.
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