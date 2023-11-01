Колесников, Гаджимагомедов, Буров, Крамаренко, Листунова и Чикунова номинированы на Национальную спортивную премию в категории «Спортсмен года»

На приз «Спортсмену года» в номинации «Гордость России» претендуют двукратный олимпийский призер по плаванию и действующий рекордсмен мира на дистанции 50 метров на спине Климент Колесников, победитель ЧМ-2023 по боксу Муслим Гаджимагомедов и трехкратный чемпион мира по лыжной акробатике Максим Буров.