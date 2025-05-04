Зарплаты руководителей строительных ведомств Тюменской области выросли на 20% в 2024 году

Главное управление строительства Тюменской области обнародовало данные о доходах руководителей подведомственных учреждений, которые демонстрируют значительный рост заработных плат по сравнению с 2023 годом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии