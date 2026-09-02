Майли Сайрус отказалась от фамилии и взяла новое сценическое имя

Певица Майли Сайрус объявила, что отныне использует только имя Miley, опуская фамилию, и представила новый альбом «Bass Persuades», релиз которого состоится 18 сентябряПевица Майли Сайрус объявила, что отныне использует только имя Miley, опуская фамилию, и представила новый альбом «Bass Persuades», релиз которого состоится 18 сентября.