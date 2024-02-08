Врач Миргородская перечислила причины воспаления роговицы глаза

Врач-офтальмолог, врач-микрохирург, лазерный хирург «СМ-Клиники» кандидат медицинских наук Светлана Миргородская рассказала, из-за чего происходит чувство «песка в глазах», а также рези, жжения, сухости и дискомфорта в зрительном органе.
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