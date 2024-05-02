Скоропостижно умер омский депутат и предприниматель Александр Кора. Ему было 58 лет. Новости Омска. Подписаться.
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Скоропостижно умер омский депутат и предприниматель Александр Кора. Ему было 58 лет. Новости Омска. Подписаться.