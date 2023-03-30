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«Корпорация СТС» просит у губернатора Комаровой ещё один проект в ХМАО

«Корпорация СТС» просит у губернатора Комаровой ещё один проект в ХМАО

Власти Ханты-Мансийского автономного округа ведут переговоры с тремя инвесторами для реализации проекта по утилизации скандальной свалки старых покрышек под Нижневартовском.

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