Война зэков: Что изменилось после Пригожина

Aleksandr Sobolev А отец твой на чьей стороне войну то всю прошел? Поди яйки, млеко...свинок - для немцев заготавливал?!! Или он стукачком служил? А может как раз он был из тех вертухаев что штрафбаты охраняли и в спину им стреляли? 100% - кем то из этих твой папашка был - по тебе видно же! Все же генетика-наследственность - она штука точная! ((И, где ты сама то служила, чернь ты никчемная? А...ты же из этих - из совков - что не встали в 1991 году на защиту своего СССР! Ты какому государству присягу давал? Государству СССР! И...ты ее не выполнил - предал! ты - обыкновенный - трусливый, никчемный приспособленец дырявый! А приспособленцы - хуже п""дорасов!🤮

Владимир Михальков Мой статус инвалида ЧАЭС давно даёт мне эту самую кучу льгот только вот некоторые из них даются со скрипом уверен и они с этим столкнутся а некоторые уже и столкнулись! В Красной зоне в Нижнем Тагиле сидят помимо силовиков ещё и министры и губернаторы и меры то есть все те кто занимал важные государственные посты!