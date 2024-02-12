Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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  • Teodor
    Конечно можно представить, что у Власти могут умственные кадровые проблемы. Но так, что бы строить "малину" для мигр...РУССКИЕ, УБИРАЙТЕ...
  • Александр Рус
    сжигать ишачье пришло время,все стадо"Ты не бойся, это...
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    а при чём тут эта статья??? Если я буду защищатся!!!???"Ты не бойся, это...

Война зэков: Что изменилось после Пригожина

Война зэков: Что изменилось после Пригожина

Царьград СКРИНШОТ ТГ-КАНАЛА "КЕПКА ПРИГОЖИНА" Заключённые, вернувшиеся после СВО, – для либеральных СМИ одна из любимых тем.

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Комментарии
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Aleksandr Sobolev
А отец твой на чьей стороне войну то всю прошел? Поди яйки, млеко...свинок - для немцев заготавливал?!! Или он стукачком служил? А может как раз он был из тех вертухаев что штрафбаты охраняли и в спину им стреляли? 100% - кем то из этих твой папашка был - по тебе видно же! Все же генетика-наследственность - она штука точная! ((И, где ты сама то служила, чернь ты никчемная? А...ты же из этих - из совков - что не встали в 1991 году на защиту своего СССР! Ты какому государству присягу давал?  Государству СССР! И...ты ее не выполнил - предал! ты - обыкновенный - трусливый, никчемный приспособленец дырявый! А приспособленцы - хуже п&quot;&quot;дорасов!🤮
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7 час.
Владимир Михальков
Мой статус инвалида ЧАЭС давно даёт мне эту самую кучу льгот только вот некоторые из них даются со скрипом уверен и они с этим столкнутся а некоторые уже и столкнулись! В Красной зоне в Нижнем Тагиле сидят помимо силовиков ещё и министры и губернаторы и меры то есть все те кто занимал важные государственные посты!
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4 час.
Владимир Михальков
Послушай ты карачаевский туз дырявый видимо в своём задрищенске ты ебалом прощёлкал что сейчас за подобный базар о участниках ВОВ ты выблядок легко можешь попасть па СВО правда уже через нары если разрешат! Твоя мама видимо на четырёх ногах ходила и мычала если такую мразь выплюнула! А я постараюсь тебе помочь ответить за свой базар! Не сильно твоя карача большая что бы тебя педрилу не сыскать! Быдлан из хлева!
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4 час.

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