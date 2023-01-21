В Астраханской области продолжается «Студенческий десант»

В рамках проведения Всероссийской акции «Студенческий десант» во всех районах Астраханской области районные отделы распахнули свои двери для студентов и школьников.
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