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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Артем Резников отреагировал на слова Багова: «Что ты будешь говорить, когда проиграешь»

Казахстанский боец Артем Резников отреагировал на слова своего будущего соперника Али Багова о том, что у Артема слабая борьба: «Что будешь говорить, когда проиграешь? Борьба слабая говоришь? Жду, не дождусь 24 декабря» Экс-соперник Жумагулова, «Гробовщик» из Чехии и «Бульдог» из Бразилии.

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