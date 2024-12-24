Вынос тела: каким будет последний рабочий день президентки Грузии

Президент (пока еще) Грузии Саломе Зурабишвили поставила властям страны, лично основателю и почетному председателю правящей партии "Грузинская мечта" Бидзине Иванишвили ультиматум инициировать в стране новые парламентские выборы и дала на то неделю.