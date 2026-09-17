Кандидат в генсеки ООН Родригес-Биркетт заявила о готовности к диалогу с РФ

Лидирующая в борьбе за пост генерального секретаря Организации ОбъединенныхНаций (ООН) представитель Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт заявила о готовности в случае избрания напрямую вести диалог с Россией и Украиной ради мирного урегулирования конфликта.