Кандидат в генсеки ООН Родригес-Биркетт заявила о готовности к диалогу с РФ

Лидирующая в борьбе за пост генерального секретаря Организации ОбъединенныхНаций (ООН) представитель Гайаны Кэролайн Родригес-Биркетт заявила о готовности в случае избрания напрямую вести диалог с Россией и Украиной ради мирного урегулирования конфликта.
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