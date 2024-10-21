Энергия движения: «Восточный Порт» развивает спортивную инфраструктуру во Врангеле

На протяжении 50 лет своей работы один из крупнейших стивидоров России – высокотехнологичный терминал «Восточный Порт» является не только двигателем логистики, но и ключевым социально ответственным предприятием Находкинского городского округа.
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