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Регион 29

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Росстат: Безработица в России за пять лет сократилась с 4,5% до 2,3%

Росстат: Безработица в России за пять лет сократилась с 4,5% до 2,3%

В июле 2026 года доля безработных среди граждан старше 15 лет оказалась вдвое ниже, чем за тот же месяц пять лет назад.

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