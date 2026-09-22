Росстат: Безработица в России за пять лет сократилась с 4,5% до 2,3%

В июле 2026 года доля безработных среди граждан старше 15 лет оказалась вдвое ниже, чем за тот же месяц пять лет назад.
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