В Забайкальском крае курсанты окружного учебного центра ВВО осваивают стрельбу и вождение танков Т-72Б

На полигоне «Красный Яр» несколько десятков экипажей выполнили стрельбу вкладным стволом из пушек танков Т-72Б, а также из крупнокалиберных зенитных пулеметов по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях до 2 тысяч метров.