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Закон, порядок, государство

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В Забайкальском крае курсанты окружного учебного центра ВВО осваивают стрельбу и вождение танков Т-72Б

В Забайкальском крае курсанты окружного учебного центра ВВО осваивают стрельбу и вождение танков Т-72Б

На полигоне «Красный Яр» несколько десятков экипажей выполнили стрельбу вкладным стволом из пушек танков Т-72Б, а также из крупнокалиберных зенитных пулеметов по появляющимся и движущимся мишеням, имитирующим танк, противотанковый гранатометный расчет и безоткатное артиллерийское орудие на дистанциях до 2 тысяч метров.

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