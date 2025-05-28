В России назвали Швецию плацдармом для реализации амбиций НАТО

Швеция превращается в плацдарм для реализации милитаристских амбиций НАТО. В свою очередь, Россия будет делать необходимые выводы с учетом шведского участия в альянсе, рассказал посол РФ в Стокгольме Сергей Беляев, пишет РИА Новости.
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