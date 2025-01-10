Еврочиновники озабочены тем, что Трамп может отменить все санкции против России

Британское издание The Financial Times пишет, что чиновники Европейского союза все больше опасаются, что новый президент США Дональд Трамп после инаугурации может отменить принятые при его предшественнике Джо Байдене антироссийские указы и санкции.
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