Власти утвердили Стратегию действий по реализации семейной и демографической политики

Речь об утверждении Стратегии действий по реализации семейной и демографической политики и поддержке многодетности в России до 2036 года, передает корреспондент УтроNews со ссылкой на пресс-службу кабмина.
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