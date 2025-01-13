Любопытно, однако
Любопытно, однакоКуча-мала
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Любопытно, однако

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"По шариату нужно было её камнями закидать"

"По шариату нужно было её камнями закидать"

Русский компас Фото: тг-канал "Readovka". Бородач жестоко избил бывшую жену за то, что она якобы изменила ему после развода.

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Комментарии
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Федор Родников
Дикари.
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10 час.
Коська
В отличии от тебя, муфлон, она легла подрусского, А ТЫ ЛЕГ ПОД ИШАКА!!!!
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Были они дикарями, есть и будут... И чихали они на законы РФ, у них свои &quot;порядки&quot;. Дочерей живыми в землю закапывают, если отца ослушается, жен калечат по одному подозрению в измене...Средневековье! И выбираться из него они не собираются, их бородатых самцов всё устраивает.
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38 мин.

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