Русский компас Фото: тг-канал "Readovka". Бородач жестоко избил бывшую жену за то, что она якобы изменила ему после развода.
"По шариату нужно было её камнями закидать"
Комментарии
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Федор Родников
Дикари.
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10 час.
Коська
В отличии от тебя, муфлон, она легла подрусского, А ТЫ ЛЕГ ПОД ИШАКА!!!!
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3 час.
ИН
Ирина Некрасова
Были они дикарями, есть и будут... И чихали они на законы РФ, у них свои "порядки". Дочерей живыми в землю закапывают, если отца ослушается, жен калечат по одному подозрению в измене...Средневековье! И выбираться из него они не собираются, их бородатых самцов всё устраивает.
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38 мин.
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