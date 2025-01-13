"По шариату нужно было её камнями закидать"

В отличии от тебя, муфлон, она легла подрусского, А ТЫ ЛЕГ ПОД ИШАКА!!!!

ИН

Ирина Некрасова

Были они дикарями, есть и будут... И чихали они на законы РФ, у них свои "порядки". Дочерей живыми в землю закапывают, если отца ослушается, жен калечат по одному подозрению в измене...Средневековье! И выбираться из него они не собираются, их бородатых самцов всё устраивает.