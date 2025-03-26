Зеленский: CША хотят быть посредниками, не принимая сторону России или Украины

США не поддерживают Москву или Киев в российско-украинским конфликте. Об этом в интервью журналу Time заявил президент Украины Владимир Зеленский, отвечая на вопрос о временной приостановке американской военной помощи для украинской стороны.
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