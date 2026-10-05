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ИА Регнум

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Собянин: с 1 сентября по 5 октября ВСУ запустили на Москву до 10 тыс. дронов

Собянин: с 1 сентября по 5 октября ВСУ запустили на Москву до 10 тыс. дронов

С начала осени ВСУ запустили почти 10 тыс. дронов в сторону московского региона. Об этом 5 октября сообщил мэр столицы Сергей Собянин в своем MAX-канале.

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