Ситуация с поставками топлива в регионах РФ улучшается, увеличиваются лимиты

«Мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами, ситуация меняется на глазах. В регионах через обратную связь мы видим, что начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы», – отметил Володин.