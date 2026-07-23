Ситуация с поставками топлива в регионах РФ улучшается, увеличиваются лимиты

«Мы обсуждали тему обеспечения горюче-смазочными материалами, ситуация меняется на глазах. В регионах через обратную связь мы видим, что начались поставки топлива сельхозпредприятиям, и лимиты увеличиваются, где-то отменяются более жесткие нормы», – отметил Володин.
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