Китай к лету 2024 г спустил на воду уже 10 новых эсминцев проекта 055, спустив на воду первый в январе 2000 г.
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Китай к лету 2024 г спустил на воду уже 10 новых эсминцев проекта 055, спустив на воду первый в январе 2000 г.
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