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Минфин США заявил, что не нашел доказательств попыток РФ обойти потолок цен на нефть

Минфин США заявил, что не нашел доказательств попыток РФ обойти потолок цен на нефть

Помощник министра финансов Соединенных Штатов Америки по экономической политике Бен Харрис сообщил о том, что у Минфина страны не имеется доказательств причастности РФ к обходу потолка цен на российскую нефть, установленного «Большой Семёркой».

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