360
360°НовостиЭфир
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

360

162 314 подписчиков

Дом-музей Героя СССР Ивана Иванова во Фрязине открыли после капремонта

Дом-музей Героя СССР Ивана Иванова во Фрязине открыли после капремонта

Во Фрязине после ремонта кровли вновь открыл двери дом-музей Героя Советского Союза Ивана Иванова. Мемориал возвели в 2010 году на том самом месте, где жил летчик, и постарались максимально точно воссоздать облик дома — как снаружи, так и внутри.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии