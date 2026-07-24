Дом-музей Героя СССР Ивана Иванова во Фрязине открыли после капремонта

Во Фрязине после ремонта кровли вновь открыл двери дом-музей Героя Советского Союза Ивана Иванова. Мемориал возвели в 2010 году на том самом месте, где жил летчик, и постарались максимально точно воссоздать облик дома — как снаружи, так и внутри.
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