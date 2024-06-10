Самый загадочный авиаугон в истории: тайна нераскрытого преступления Ди Би Купера

Федеральное бюро расследований разместило информационное сообщение на своем сайте: «8 июля 2016 было принято решение перенаправить ресурсы, выделенные на дело Дэна Купера, чтобы сосредоточиться на других следственных задачах».
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