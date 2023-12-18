ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ: 18.12.2023

Украинская ДРГ проникла на территорию Белгородской области, бой идёт на окраинах Теребрено Украинская диверсионно-разведывательная группа зашла на территорию Белгородской области, бой идет на окраинах села Теребрено Краснояружского района.
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