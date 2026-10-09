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Пятый канал

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Российские военные поразили мост через реку Оскол на купянском направлении

Российские военные поразили мост через реку Оскол на купянском направлении

Вооруженные силы России нанесли ракетный удар по мосту через реку Оскол в районе населенного пункта Петровка на купянском направлении.

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