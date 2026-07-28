Госдума приняла закон о защите клиентов банков от скрытых платежей

Госдума в третьем чтении одобрила закон о повышении прозрачности банковских услуг. Согласно новым правилам, банки и платежные сервисы должны будут заранее и подробно раскрывать клиентам условия переводов, оплаты через СБП, обслуживания карт и оформления потребительских кредитов.
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